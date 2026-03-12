5 Berita Terpopuler: Mayoritas Pemda Belum Menyalurkan THR PNS & PPPK, Harap-Harap Cemas, Ternyata Ada Kabar Baik
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/3) tentang mayoritas pemda belum menyalurkan THR PNS dan PPPK, harap-harap cemas menunggu THR, hingga ada kabar baik buat honorer. Simak selengkapnya!
1. Aturan Terbaru Ini Hanya untuk PNS dan PPPK, P3K PW Statusnya Apa dong?
Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 yang menyeragamkan status pekerjaan PNS dan PPPK menjadi "ASN" di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mulai berlaku.
Menindaklanjuti aturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai melayani perubahan data status pada e-KTP PNS dan PPPK penuh waktu menjadi ASN.
Baca Selengkapnya di Bawah:
2. Mayoritas Pemda Belum Menyalurkan THR PNS dan PPPK, Purbaya Ungkap Penyebabnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya atau THR 2026 untuk 2.093.225 aparatur negara di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan.
