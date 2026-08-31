5 Berita Terpopuler: Memanas, Hasil Muktamar Ke-35 NU Bisa Batal, Rais Aam dan Ketum PBNU Dilarang Rangkap Jabatan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (30/8) tentang Muktamar ke-35 NU memanas, hasil muktamar bisa batal, hingga rais aam dan Ketum PBNU dilarang rangkap jabatan politik. Simak selengkapnya!
1. Caketum PBNU Gus Kikin Didukung Kiai Ma'ruf Amin?
Wakil Presiden Ke-13 RI sekaligus Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin bersama calon Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) berziarah ke makam pendiri NU KH Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur.
Ziarah di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang itu berlangsung pada Rabu (26/8), menjelang penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU. Juru Bicara Tim Qanun Asasi (Qonas) Abi Rekso mengatakan ziarah
Selengkapnya di Bawah:
Caketum PBNU Gus Kikin Didukung Kiai Ma'ruf Amin?
2. Daftar Penerima Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah 2026, Malut Juara
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) kepada sejumlah daerah terbaik.
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (30/8) tentang Muktamar ke-35 NU memanas, hasil muktamar bisa batal, hingga rais aam dan Ketum PBNU dilarang rangkap jabata
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bursa Ketua Umum PBNU, Nusron Wahid Masuk 5 Besar
- Akal Sehat
- KH Miftahul Akhyar Rais Aam Terpilih, Siapa Ketum PBNU 2026-2031?
- Muktamar ke-35 NU, Kiai Miftahul Akhyar Ditetapkan Sebagai Rais Am PBNU
- Yenny Wahid Sesalkan Demonstrasi dan Aksi Mengamuk di Muktamar NU
- Presiden Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU di Jombang