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5 Berita Terpopuler: Mendagri Tito Bicara Langsung kepada Presiden, Ketua FGLPG Tertegun, soal PPPK Paruh Waktu Naik Level

5 Berita Terpopuler: Mendagri Tito Bicara Langsung kepada Presiden, Ketua FGLPG Tertegun, soal PPPK Paruh Waktu Naik Level
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Mendagri Tito Karnavian. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (19/9) tentang Mendagri Tito bicara langsung kepada Presiden soal PPPK, Ketua FGLPG tertegun melihat PPPK minta jadi PNS tanpa tes, hingga PPPK paruh waktu naik level. Simak selengkapnya!

1. Demi PPPK, Mendagri Tito Sampai Bicara Langsung dengan Presiden

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa anggaran gaji PPPK di daerah sudah aman. 

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Mendagri Tito memastikan gaji PPPK sudah aman setelah ada persetujuan mengenai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 18,9 triliun dari pemerintah pusat. Menteri Tito Karnavian mengaku telah berupaya agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dirumahkan dengan alasan keterbatasan anggaran.

Selengkapnya di Bawah:

Demi PPPK, Mendagri Tito Sampai Bicara Langsung dengan Presiden

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2. Ketua FGLPG Malah Tertegun Melihat Para PPPK Gencar Minta jadi PNS Tanpa Tes

Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diingatkan jangan cuma gencar meminta status PNS dan malah melupakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (19/9) tentang Mendagri Tito bicara langsung kepada Presiden soal PPPK, Ketua FGLPG tertegun melihat PPPK minta jadi PNS

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