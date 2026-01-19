menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat

5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat

5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (18/1) tentang mengenal ATR 42-500, Menko AHY beri penjalasan soal kecelakaan pesawat, hingga Prajurit Korpasgat TNI AU dikerahkan. Simak selengkapnya! 

1. Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemkab setempat. Kegiatan ini memang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. 

Baca Juga:

“Seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh PPPK Penuh Waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” kata Staf Ahli Bupati Kapuas Budi Kurniawan di Kuala Kapuas, Sabtu (17/1).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

Baca Juga:

2. Agung Menikahi Aulia, Prabowo dan Jokowi Bilang Itu Sah

Pernikahan Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta, Minggu (18/1) boleh menyandang status istimewa. 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (18/1) tentang mengenal ATR 42-500, Menko AHY beri penjalasan soal kecelakaan pesawat, hingga Prajurit Korpasgat TNI AU dik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI