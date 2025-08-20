5 Berita Terpopuler: Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, tetapi Katanya Hoaks, Simak Peringatan Mendagri
jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (19/8) tentang Menkeu Sri Mulyani menyebut guru beban negara, pernyataan guru beban negara konon sebuah hoaks, hingga Mendagri memberikan peringatan kepada warga Pati. Simak selengkapnya!
1. Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Dikritik PGRI
Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa guru beban negara mengundang reaksi berbagai kalangan, salah satunya PGRI.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi Organisasi Wijaya mengatakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa "apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat" yang viral dimaknai profesi guru sebagai “beban negara”.
"Pernyataan Ibu Menkeu Sri Mulyani berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," terang Wijaya dalam pernyataan sikap PGRI, Selasa (19/8).
2. Pembelaan Sri Mulyani Soal Guru Jadi Beban Negara
