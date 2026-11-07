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5 Berita Terpopuler: Mensesneg Beri Pengumuman Penting, PPPK PW Diangkat Jadi ASN Penuh Tanpa Tes, DPR Sepakat

5 Berita Terpopuler: Mensesneg Beri Pengumuman Penting, PPPK PW Diangkat Jadi ASN Penuh Tanpa Tes, DPR Sepakat
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PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (6/11) tentang Mensesneg beri pengumuman penting soal PPPK, seluruh PPPK paruh waktu (PW) diangkat jadi ASN penuh tanpa tes, hingga DPR sepakat tenaga teknis juga jadi PPPK penuh waktu. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi ASN Penuh Tanpa Tes, AMP: Presiden Prabowo Berpihak kepada Rakyat

Pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa tes. 

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Pengangkatan tersebut  berlaku untuk semua jabatan fungsional PPPK PW.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan bahwa kebijakan yang diumumkan pemerintah dan DPR pada Jumat (6/11) ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak omon-omon.

Selengkapnya di Bawah:

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PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi ASN Penuh Tanpa Tes, AMP: Presiden Prabowo Berpihak kepada Rakyat

2. Mensesneg Umumkan Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat ASN Penuh, AP3KI: Takbir!

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (6/11) tentang Mensesneg beri pengumuman penting soal PPPK, seluruh PPPK paruh waktu (PW) diangkat jadi ASN penuh tanpa tes

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