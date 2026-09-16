5 Berita Terpopuler: Muncul 6 Alasan ASN PPPK Menolak Tes Peralihan PNS, KSP Turun Tangan, Tolong Utamakan Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (15/9) tentang muncul enam alasan PPPK menolak tes peralihan PNS, KSP turun tangan dalam keluhan KPM, hingga pengangkatan PPPK jadi PNS tolong utamakan keadilan. Simak selengkapnya!

1. Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan

Forum PPPK PGRI Nasional menyambut baik wacana pemerintah membuka seleksi Calon PNS 2027.

Mereka juga mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan ASN dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdi kepada negara.

"Kami berharap proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan dengan informasi yang jelas mengenai formasi, persyaratan, mekanisme seleksi, serta kesempatan bagi PPPK," kata Ketua Forum PPPK PGRI Nasional Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN, Selasa (15/9/2026).

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Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan

2. Peluang PPPK Tua jadi PNS dan Mendapat Uang Pensiun Bulanan Cukup Besar, yang Penting Bersabar