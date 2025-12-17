menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?

5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?

5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?
Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 9.709 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (1/8/2025). ANTARA/HO-Pemprov Banten

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (16/12) tentang nasib honorer gagal PPPK Paruh Waktu, begini regulasi soal ASN 2026, hingga pembangunan pembangkit listrik sampah tetap lanjut.  Simak selengkapnya! 

1. Begini Kalimat Gubernur soal Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu

Masih ada beberapa honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu

Diketahui, Pemprov Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 4.631 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Senin (15/12). 

Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu secara simbolis di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, diikuti secara daring oleh penerima di masing-masing instansi.

Begini Kalimat Gubernur soal Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu

2. Mulai 2026 PNS & PPPK Kerja Shift, Begini Regulasi Fleksibilitas ASN

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (16/12) tentang nasib honorer gagal PPPK Paruh Waktu, begini regulasi soal ASN 2026, hingga pembangunan pembangkit listrik

