5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Begini Regulasi soal ASN 2026, Tetap Bisa Lanjut?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (16/12) tentang nasib honorer gagal PPPK Paruh Waktu, begini regulasi soal ASN 2026, hingga pembangunan pembangkit listrik sampah tetap lanjut. Simak selengkapnya!
1. Begini Kalimat Gubernur soal Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu
Masih ada beberapa honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Diketahui, Pemprov Banten menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 4.631 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Senin (15/12).
Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu secara simbolis di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, diikuti secara daring oleh penerima di masing-masing instansi.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Begini Kalimat Gubernur soal Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu
2. Mulai 2026 PNS & PPPK Kerja Shift, Begini Regulasi Fleksibilitas ASN
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (16/12) tentang nasib honorer gagal PPPK Paruh Waktu, begini regulasi soal ASN 2026, hingga pembangunan pembangkit listrik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inilah Contoh Mekanisme PPPK Paruh Waktu jadi Full Time secara Bertahap, Cermati Kriterianya
- Gaji PPPK Paruh Waktu Jutaan, Kontrak 1 Tahun, SK Bisa jadi Agunan di Bank?
- KPK Setop Penyidikan Korupsi Dana Hibah Jatim untuk Tersangka Kusnadi
- Pak Taufik Soal Kelebihan PPPK Paruh Waktu: Berpeluang Jadi Full Time
- KPK Periksa Ali M Amin dan Sejumlah Pengusaha Travel Haji Terkait Kasus Kuota
- Bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Mohon Izin Mau Masuk