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5 Berita Terpopuler: Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu Terus Diperjuangkan, Kini Giliran Polri dan TNI

5 Berita Terpopuler: Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu Terus Diperjuangkan, Kini Giliran Polri dan TNI
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Para honorer berpeluang besar diangkat jadi ASN melalui seleksi PPPK 2024. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (12/10) tentang nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terus diperjuangkan, giliran Polisi dan TNI, hingga Kapal Induk Giuseppe Garibaldi bebas Bea Cukai. Simak selengkapnya!

1. Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Sandar di Tanjung Priok, Bea Masuk Dibebaskan

Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9). 

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Kapal yang dihibahkan oleh Pemerintah Italia ke Indonesia itu memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk karena diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan fasilitas pembebasan bea masuk diberikan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya di Bawah:

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Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Sandar di Tanjung Priok, Bea Masuk Dibebaskan

2. Hari Ini AP3KI Berulang Tahun, Konsisten Memperjuangkan Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (12/10) tentang nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terus diperjuangkan, giliran Polisi dan TNI, hingga Kapal Induk Giuseppe Ga

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