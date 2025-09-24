5 Berita Terpopuler: Pahit, Banyak Honorer Ogah Jadi PPPK Paruh Waktu, Sulit Juga Diangkat PNS Dong?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (23/9) tentang pahit Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nundarto, Kapolsek Brangsong, Kabupaten Kendal ditahan oleh Propam Polda Jawa Tengah (Jateng), banyak honorer ogah jadi PPPK paruh waktu, hingga usia tua susah diangkat jadi PNS. Simak selengkapnya!

1. Jumlah Honorer Tak Mengisi DRH karena Ogah jadi PPPK Paruh Waktu

Jadwal pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu sudah berakhir pada Senin 22 September 2025.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sebanyak delapan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, delapan honorer dinyatakan gagal karena tidak melakukan pengisian dokumen daftar riwayat hidup (DRH) sebagai pengajuan PPPK paruh waktu.

2. Kapolri Bentuk Tim Transformasi Polri, Pengamat: Bukan Bentuk Perlawanan Terhadap Presiden