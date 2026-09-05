5 Berita Terpopuler: Pasti Bergembira, 4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu Dikabulkan, 10 Forum Batal Demo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (3/9) tentang 4 tuntutan P3K dan PPPK paruh waktu dikabulkan, 10 forum batal demo, hingga P3K dan PPPK paruh waktu pasti bergembira. Simak selengkapnya!

1. 4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu Dikabulkan, Fadlun: Pak Dasco Minta Waktu Sebulan

Pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbuah manis.

Aksi besar-besaran 7 September 2026 yang rencananya melibatkan 35 ribu orang dibatalkan.

Menurut Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, permintaan PPPK dan PPPK paruh waktu hanya empat.

Selengkapnya di Bawah:

4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu Dikabulkan, Fadlun: Pak Dasco Minta Waktu Sebulan

2. Seusai Bertemu Tangan Kanan Prabowo, 10 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Batal Demo