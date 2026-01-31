jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (30/1) tentang pemda jangan PHK honorer, PPPK paruh waktu menunggu kabar baik dari parlemen, hingga 1,2 juta guru dapat pembayaran TPG 2026. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Mulai Tahun Ini, tetapi Ada Hal Penting Belum Jelas

Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyampaikan kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu.

Dia mengaku mendapat kabar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu (full time) dimulai tahun ini.

Naik level PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu akan dilakukan secara bertahap.

2. Surat Aliansi R2 R3 ke DPR Sudah Masuk, PPPK Paruh Waktu Tunggu Kabar Baik dari Parlemen