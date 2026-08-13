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5 Berita Terpopuler: Pemda Kesulitan, Semua PPPK Minta Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pakai 3 Skema untuk Membayar Gaji

5 Berita Terpopuler: Pemda Kesulitan, Semua PPPK Minta Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pakai 3 Skema untuk Membayar Gaji
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Ilustrasi gaji PPPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (12/8) tentang pemda kesulitan membayar gaji, semua PPPK minta dialihkan menjadi ASN pusat, hingga ada tiga skema untuk membayar gaji PPPK. Simak selengkapnya!

1. Senayan Minta Tidak Hanya Guru PNS, PPPK, dan P3K PW yang Dialihkan jadi ASN Pusat

Pemerintah mulai membahas rencana perubahan kewenangan pengelolaan guru ASN, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu. 

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Perubahan dimaksud, yakni pengalihan status guru ASN di daerah menjadi ASN pemerintah pusat.

Selengkapnya di Bawah:

Senayan Minta Tidak Hanya Guru PNS, PPPK, dan P3K PW yang Dialihkan jadi ASN Pusat

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2. Anggota Komisi II DPR Indrajaya Merespons 3 Skema untuk Bayar Gaji PPPK, Simak

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah yang menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (12/8) tentang pemda kesulitan membayar gaji, semua PPPK minta dialihkan menjadi ASN pusat, hingga ada tiga skema

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