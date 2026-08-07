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5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan

5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan
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Ketum AMP Fadlun Abdillah menyerukan PPPK dan PPPK Paruh Waktu demo besar-besaran. Foto dokumentasi Fadlun for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (6/8) tentang pemda tak mampu menggaji PPPK, seruan demo PPPK dan P3K PW muncul, hingga puluhan triliun rupiah disalurkan. Simak selengkapnya!

1. PPPK & P3K Paruh Waktu Jangan Lagi Resah, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan ke Daerah

Pemerintah akan menyalurkan dana Rp 20,5 triliun kepada ratusan pemda yang mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu. 

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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyaluran bantuan pemerintah pusat senilai Rp 20,5 triliun kepada 497 pemerintah daerah paling lambat pekan depan.

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PPPK & P3K Paruh Waktu Jangan Lagi Resah, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan ke Daerah

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2. Ketum AMP Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Demo Besar-besaran

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyerukan seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu menggelar demo besar-besaran. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (6/8) tentang pemda tak mampu menggaji PPPK, seruan demo PPPK dan P3K PW muncul, hingga puluhan triliun rupiah

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