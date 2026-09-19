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5 Berita Terpopuler: Pemerintah Bakal Tata PPPK, Wamendikdasmen Harap Semua Tenang, Jangan Asal Bicara

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Bakal Tata PPPK, Wamendikdasmen Harap Semua Tenang, Jangan Asal Bicara
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Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq minta PPPK dan PPPK Paruh Waktu tetap tenang, kebijakan tidak berubah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (18/9) tentang pemerintah bakal tata PPPK guru hingga damkar, Wamendikdasmen PPPK dan P3K paruh waktu tenang, hingga Mendagri minta PPPK jangan asal bicara. Simak selengkapnya!

1. Pernyataan Terbaru Mendagri soal Penataan PPPK Guru, Satpol PP, dan Damkar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memperkuat penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. 

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Hal itu demi memberikan ketenangan bagi para pegawai, terutama tenaga guru. Tito menjelaskan pembahasan tersebut penting karena sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di daerah.

Selengkapnya di Bawah:

Pernyataan Terbaru Mendagri soal Penataan PPPK Guru, Satpol PP, dan Damkar

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2. PPPK Paruh Waktu Minta Mendagri Tito Jangan Asal Bicara, Setop Memancing Emosi

Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu melalui proses tes memantik emosi Aliansi R2 R3 Indonesia.  

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (18/9) tentang pemerintah bakal tata PPPK guru hingga damkar, Wamendikdasmen PPPK dan P3K paruh waktu tenang

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