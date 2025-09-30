menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Pusat Bertindak Tegas, Kepala Daerah Jadi Kunci, Ribuan PPPK Telah Dilantik

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Pusat Bertindak Tegas, Kepala Daerah Jadi Kunci, Ribuan PPPK Telah Dilantik

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Pusat Bertindak Tegas, Kepala Daerah Jadi Kunci, Ribuan PPPK Telah Dilantik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (29/9) tentang pemerintah pusat bertindak tegas dengan menutup dapur MBG, kepala daerah jadi kunci pelantikan PPPK, hingga ribuan PPPK dilantik. Simak selengkapnya!

1. Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu

Beberapa daerah sudah melantik PPPK tahap 2 dan paruh waktu. 

Baca Juga:

Jumlahnya pun lumayan banyak. Laman Balikpapan.go.id menyebutkan, pemkot Balikpapan melantik sebanyak 713 PPPK Paruh Waktu pada Senin (29/9). 

Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan tenaga kesehatan, 46 orang guru, dan 656 orang tenaga teknis. 

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu

2. Ini yang Disita KPK Seusai Menggeledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan

5 berita terpopuler sepanjang Senin (29/9) tentang pemerintah pusat bertindak tegas dengan menutup dapur MBG, kepala daerah jadi kunci pelantikan PPPK

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI