5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS, Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (10/11) tentang pemerintah tolak pendaftaran PPPK yang jadi PNS, honorer bodong titipan akan diusut, hingga Pemuda Muhammadiyah nilai penetapan tersangka ijazah sudah tepat. Simak selengkapnya!
1. Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pegawai non-ASN atau honorer bodong. Penyelidikan terkait masalah honorer bodong dilakukan oleh tim Inspektorat Kota Mataram.
"Penyelidikan indikasi pegawai non-ASN bodong itu dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin (10/11).
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut
2. Pemerintah Akan Bilang Sorry ya, Kalian Daftar PPPK, Masa Minta PNS
Sebanyak 15 forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan keseriusannya memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS.
berita terpopuler sepanjang Senin (10/11) tentang pemerintah tolak pendaftaran PPPK yang jadi PNS, honorer bodong titipan akan diusut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan
- BKN Verifikasi Data Honorer, Dipilah 2 Klaster Usia Calon PPPK dan CPNS
- 8.533 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Rico Tekankan Supaya Bekerja Profesional & Jujur
- Pengalihan PPPK ke PNS Bukan Hal Mustahil, Zaman SBY Honorer Diangkat Tanpa Tes
- Ingat ya, Kewajiban PPPK Paruh Waktu Sama dengan ASN Lainnya
- Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut