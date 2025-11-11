menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS,  Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS,  Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS,  Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat
Masih banyak honorer tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (10/11) tentang pemerintah tolak pendaftaran PPPK yang jadi PNS, honorer bodong titipan akan diusut, hingga Pemuda Muhammadiyah nilai penetapan tersangka ijazah sudah tepat. Simak selengkapnya! 

1. Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pegawai non-ASN atau honorer bodong. Penyelidikan terkait masalah honorer bodong dilakukan oleh tim Inspektorat Kota Mataram. 

"Penyelidikan indikasi pegawai non-ASN bodong itu dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin (10/11).

Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut

2. Pemerintah Akan Bilang Sorry ya, Kalian Daftar PPPK, Masa Minta PNS

Sebanyak 15 forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan keseriusannya memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS

