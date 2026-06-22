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5 Berita Terpopuler: Penahanan Roy Suryo & Dokter Tifa Diprotes, Gibran Merespons, Ada Dorongan untuk Mengedepankan Dialog

5 Berita Terpopuler: Penahanan Roy Suryo & Dokter Tifa Diprotes, Gibran Merespons, Ada Dorongan untuk Mengedepankan Dialog
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Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). (ANTARA/Prisca Triferna)

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (21/6) tentang penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa diprotes, Gibran mendoakan Roy Suryo dan dr. Tifa, hingga ada dorongan untuk mengedepankan dialog pada kasus Menteri Maruar vs Hercules. Simak selengkapnya!

1. KPK Ungkap Temuan dari Penggeledahan Kantor Imigrasi Bali

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, pada pekan ini. 

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Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah juga menyita objek yang sama saat menggeledah dua lokasi lain, yakni PT Visa Empat Bali dan CV Visa Agung Bali Teratai Promenade.

Baca Selengkapnya di Bawah:

KPK Ungkap Temuan dari Penggeledahan Kantor Imigrasi Bali

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2. THMP Merespons Surat Protes Purnawirawan TNI soal Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP) C Suhadi SH MH menilai surat protes yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait penahanan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma yang akrab disapa Dokter Tifa, berpotensi masuk ke ranah intervensi terhadap proses penegakan hukum. 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (21/6) tentang penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa diprotes, Gibran mendoakan Roy Suryo dan dr. Tifa

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