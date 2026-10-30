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5 Berita Terpopuler: Pencari Kerja Wajib Tahu Rekrutmen Terbuka Mirip Seleksi ASN, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK Asli?

5 Berita Terpopuler: Pencari Kerja Wajib Tahu Rekrutmen Terbuka Mirip Seleksi ASN, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK Asli?
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Guru ASN ada yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (29/10) tentang pencari kerja wajib tahu rekrutmen terbuka mirip seleksi ASN, kapan rekrutmen CPNS dan PPPK, hingga 3 aspirasi PPPK untuk Prabowo. Simak selengkapnya!

1. 3 Aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo, MenPANRB & DPR RI sebelum Perpres Terbit

Sebelum Pepres terbit, ada tiga aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan DPR RI. 

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Koordinator Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden menyampaikan sebelum Peraturan Presiden tentang pengalihan PPPK ke pusat, ada sejumlah aspirasi yang ingin diakomodasi pemerintah.

Selengkapnya di Bawah:

3 Aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo, MenPANRB & DPR RI sebelum Perpres Terbit

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2. Informasi Menarik bagi Pencari Kerja, Rekrutmen Terbuka Mirip Seleksi CPNS dan PPPK

Pemerintah merekrut sekitar 13.000 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna operasional Sekolah Rakyat. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (29/10) tentang pencari kerja wajib tahu rekrutmen terbuka mirip seleksi ASN, kapan rekrutmen CPNS dan PPPK

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