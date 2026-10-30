5 Berita Terpopuler: Pencari Kerja Wajib Tahu Rekrutmen Terbuka Mirip Seleksi ASN, Kapan Rekrutmen CPNS dan PPPK Asli?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (29/10) tentang pencari kerja wajib tahu rekrutmen terbuka mirip seleksi ASN, kapan rekrutmen CPNS dan PPPK, hingga 3 aspirasi PPPK untuk Prabowo. Simak selengkapnya!
1. 3 Aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo, MenPANRB & DPR RI sebelum Perpres Terbit
Sebelum Pepres terbit, ada tiga aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan DPR RI.
Koordinator Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden menyampaikan sebelum Peraturan Presiden tentang pengalihan PPPK ke pusat, ada sejumlah aspirasi yang ingin diakomodasi pemerintah.
Selengkapnya di Bawah:
3 Aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo, MenPANRB & DPR RI sebelum Perpres Terbit
2. Informasi Menarik bagi Pencari Kerja, Rekrutmen Terbuka Mirip Seleksi CPNS dan PPPK
Pemerintah merekrut sekitar 13.000 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna operasional Sekolah Rakyat.
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (29/10) tentang pencari kerja wajib tahu rekrutmen terbuka mirip seleksi ASN, kapan rekrutmen CPNS dan PPPK
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