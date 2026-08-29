5 Berita Terpopuler: Pengalihan Guru PPPK ke PNS Tidak Perlu Tes, P3K Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap, Menunggu Juknis?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (28/8) tentang pengalihan guru PPPK ke PNS tidak perlu tes, P3K penuh waktu diminta bersiap-siap, hingga PPPK paruh waktu menunggu juknis. Simak selengkapnya!
1. Bu Nur: Pengalihan Guru PPPK ke PNS Tidak Perlu Tes, PPG Sudah Mewakili
Pengalihan status kepegawaian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pegawai negeri sipil (PNS) tidak secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme tes kembali menimbulkan pertanyaan di kalangan guru PPPK.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah layakkah seorang guru dites kembali, sedangkan mereka sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik) yang didapatkan dengan pembelajaran serta serangkaian sele
Selengkapnya di Bawah:
Bu Nur: Pengalihan Guru PPPK ke PNS Tidak Perlu Tes, PPG Sudah Mewakili
2. PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap Memperebutkan 500 Ribu Formasi PNS
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru PPPK Penuh Waktu untuk bersiap-siap memperebutkan sekitar 500 ribu formasi PNS 2027.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (28/8) tentang pengalihan guru PPPK ke PNS tidak perlu tes, P3K penuh waktu diminta bersiap-siap, hingga PPPK paruh waktu
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