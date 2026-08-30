5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS Dimulai, tetapi Banyak yang PHK, PGRI Minta Pemerintah Jujur
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/8) tentang pengangkatan guru PPPK jadi PNS dimulai angkatan pertama, banyak PPPK yang dipecat, hingga pemerintah diminta jujur tidak semua diangkat. Simak selengkapnya!
1. PGRI Minta Pemerintah Jujur Tidak Semua PPPK Diangkat PNS
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) minta pemerintah jujur bahwa tidak semua PPPK bisa diangkat menjadi PNS.
Pengangkatannya pun sifatnya tidak otomatis. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PGRI Wijaya mengatakan, rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti seleksi menjadi PNS pada 2027 perlu diapresiasi.
Selengkapnya di Bawah:
PGRI Minta Pemerintah Jujur Tidak Semua PPPK Diangkat PNS
2. Ahmad: Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS Dimulai Angkatan Pertama, Sudah Teruji Kompetensinya
Rencana pemerintah untuk mengangkat guru PPPK menjadi PNS mulai 2027 terus menjadi sorotan.
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (29/8) tentang pengangkatan guru PPPK jadi PNS dimulai angkatan pertama, banyak PPPK yang dipecat
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