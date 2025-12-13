menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler:  Pengangkatan Honorer R1-R5 Tuntas, Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Masih Ada Usulan

5 Berita Terpopuler:  Pengangkatan Honorer R1-R5 Tuntas, Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Masih Ada Usulan

5 Berita Terpopuler:  Pengangkatan Honorer R1-R5 Tuntas, Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Masih Ada Usulan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelantikan 13.111 PPPK paruh waktu di Stadion Jatidiri, Semarang Jawa Tengah. Foto dok. FGLPG Dikmen Jateng for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (12/12) tentang pengangkatan R1 hingga R5 sudah selesai tuntas, jumlah PPPK paruh waktu sudah melebihi PNS, hingga ada usulan lagi dari Pemda? Simak selengkapnya! 

1. Tuntas Pengangkatan R1 hingga R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Gajiannya Kapan ya?

Pengangkatan R1, R2, R3, R4, dan R5 di provinsi Jawa Tengah (Jateng) tuntas. Ini setelah pemprov Jateng melantik sebanyak 13.111 honorer R1 hingga R5 menjadi PPPK paruh waktu pada Kamis, 11 Desember 2025. 

Baca Juga:

Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah (FGLPG Dikmen) Jateng Nadzif Eko Nugroho mengaku lega setelah pemprov memutuskan mengangkat seluruh R1, R2, R3, R4, dan R5 yang tidak mendapatkan formasi PPPK penuh waktu menjadi PPPK paruh waktu. 

Kebijakan pemprov Jateng ini, kata Nadzif Eko, telah menyelamatkan honorer atau non-ASN dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Tuntas Pengangkatan R1 hingga R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Gajiannya Kapan ya?

2. Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Ini Datanya

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (12/12) tentang pengangkatan R1 hingga R5 sudah selesai tuntas, jumlah PPPK paruh waktu sudah melebihi PNS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI