5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PNS dari PPPK Melalui Tes, Guru & Tendik Gelar Konsolidasi, Bukan Cuma Itu

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (14/10) tentang pengangkatan PNS dari PPPK melalui tes, guru dan tendik gelar konsolidasi, hingga soal korupsi BNPB bukan cuma itu. Simak selengkapnya!

1. Menjelang 2027, Guru & Tendik Konsolidasi Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, R3-R4

Menjelang 2027, Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) melakukan konsolidasi nasional.

Ini untuk memperkuat organisasi dan mengonsolidasikan perjuangan nasional dalam memperjuangkan kesejahteraan serta kejelasan status kepegawaian guru dan tendik menjelang 2027.

"Dalam rapat konsolidasi nasional, kami membahas agenda strategis, meliputi pengawalan regulasi peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi guru pada 2027," kata Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi kepada JPNN, Rabu (14/10/2026).

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Menjelang 2027, Guru & Tendik Konsolidasi Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, R3-R4

2. Ada Mutasi Lagi di Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak Jadi Widyaiswara