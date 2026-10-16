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5 Berita Terpopuler: Pengembangan Karier Fungsional & Struktural PNS & PPPK Dipetakan, Gaji lewat Kopdes, Ada soal Zakat

5 Berita Terpopuler: Pengembangan Karier Fungsional & Struktural PNS & PPPK Dipetakan, Gaji lewat Kopdes, Ada soal Zakat
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BKN menyerahkan sertifikat akreditasi kepada 14 lembaga penilaian kompetensi dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Foto: Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (15/10) tentang pengembangan karier fungsional dan struktural PNS dan PPPK dipetakan, gaji PNS bakal lewat koperasi, hingga kepala daerah tidak sepakat soal gaji PNS lewat koperasi. Simak selengkapnya!

1. Kepala BKN Tekankan Pengembangan Karier Fungsional dan Struktural PNS & PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrullah meminta agar hasil penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya digunakan untuk menentukan kelulusan dalam proses seleksi atau pengisian jabatan. 

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Menurut Prof Zudan hasil asesmen seharusnya menjadi dasar untuk memetakan potensi, mengevaluasi kinerja, dan merancang pengembangan karier ASN baik PNS maupun PPPK secara berkelanjutan. 

Dia memperkenalkan sembilan paradigma baru asesmen ASN yang dinilai perlu diterapkan untuk memperkuat kualitas birokrasi.

Selengkapnya di Bawah:

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Kepala BKN Tekankan Pengembangan Karier Fungsional dan Struktural PNS & PPPK

2. Kapan Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Dimulai?

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (15/10) tentang pengembangan karier fungsional dan struktural PNS dan PPPK dipetakan, gaji PNS bakal lewat koperasi

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