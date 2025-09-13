menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ada Dua Jenis SK, Kepala BKN Beri Penjelasan

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ada Dua Jenis SK, Kepala BKN Beri Penjelasan

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ada Dua Jenis SK, Kepala BKN Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ASN terdiri dari PPPK dan PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (12/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu diperpanjang, ada dua jenis SK, hingga penjelasan Kepala BKN. Simak selengkapnya!

1. BKN Perpanjang Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 22 September, SKCK Dipermudah

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang pengisian DRH PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Artinya pengisian DRH tidak ditutup 15 September, tetapi diperpanjang hingga 22 September 2025.

Keputusan perpanjangan itu dituangkan dalam Surat Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 Jakarta tertanggal 11 September 2025.

Surat Penyesuaian jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi ousat dan daerah.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya di Bawah:

BKN Perpanjang Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 22 September, SKCK Dipermudah

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (12/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu diperpanjang, ada dua jenis SK, hingga penjelasan Kepala BKN.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI