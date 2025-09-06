5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Katanya Lebih Sederhana, Pak Rahman Bilang Wajar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (5/9) tentang akhir pengisian DRH PPPK paruh waktu sudah diumumkan, katanya lebih sederhana, hingga pak Rahman bilang wajar menunya belum muncul. Simak selengkapnya!

1. Besok Terakhir Pengumuman, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Tersisa 11 Hari

Terdapat dua tahapan sebelum para honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memenuhi syarat melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Mengacu Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, dua tahapan sebelum pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), yakni penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri PANRB mulai 26 Agustus hingga 4 September 2025.

Setelah penetapan kebutuhan oleh MenPANRB, ada tahapan pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu mulai 27 Agustus hingga 6 September 2025.

2. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana, Honorer Senior Jangan Khawatir