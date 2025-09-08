menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Masih Sinkronisasi, Seluruh Guru Honorer & Tendik Dipastikan Jadi ASN

Tahapan pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu berakhir 25 Agustus 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (7/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu masih sinkronisasi di BKN, seluruh guru honorer dan tendik dipastikan jadi ASN PPPK, hingga Prabowo diminta mempertahankan Kapolri Sigit. Simak selengkapnya!

1. Info Terbaru Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Masih Sinkronisasi di BKN

Berikut ini informasi terbaru seputar pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang ditunggu para honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mengacu Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, terdapat dua tahapan sebelum dimulai pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.
Dua tahapan sebelum pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), yakni penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri PANRB mulai 26 Agustus hingga 4 September 2025.

2. Seluruh Guru Honorer & Tendik R2 R3 Dipastikan ke PPPK Paruh Waktu

Seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) dipastikan kePPPK paruh waktu.

