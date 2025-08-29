menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Ramai, Alih Status Makan Waktu, BKN Menjawab Begini

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Ramai, Alih Status Makan Waktu, BKN Menjawab Begini

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Ramai, Alih Status Makan Waktu, BKN Menjawab Begini
Hari ini 28 Agustus 2025 masuk tahapan pengisian DRH PPPK Paruh. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (28/8) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu ramai, alih status PPPK jadi PNS makan waktu, hingga BKN menjawab soal NIP PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Mulai Hari Ini, Ramai 3 Tema Penting

Proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu hari ini Kamis 28 Agustus 2025 memasuki tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Tertuang dalam Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, jadwal penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri PANRB 26 Agustus hingga 4 September 2025.

Tahapan pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu mulai 27 Agustus hingga 6 September 2025.

2. Alih Status PPPK ke PNS Makan Waktu, Penetapan PP Manajemen ASN Harus Dikebut

