1. Sisa Honorer Masih Banyak, Apakah Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahap 2?

Apakah akan ada pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahap 2 untuk para non-ASN atau honorer yang belum diusulkan? Perlu diketahui, belum semua honorer diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Data yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8), jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 1.230.857.

2. Penting! Ada Dokumen DRH PPPK Paruh Waktu Harus Dibuat Setelah Pengumuman

Dalam sebuah grup WA, sejumlah honorer bertanya mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.