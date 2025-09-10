menu
5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Setelah Pengumuman, Ada Pengangkatan Tahap 2? Coba Cek Kondisinya

ASN PPPK Kabupaten Tulungagung menunjukkan petikan SK yang baru diserahkan Bupati Tulungagung. Foto: ANTARA/HO - Joko Pramono

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopulerberita terpopuler sepanjang Selasa (9/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu dibuat setelah pengumuman, sisa honorer masih banyak apakah ada pengangkatan PPPK paruh waktu tahap dua? hingga kondisi Gubernur Riau seusai dilarikan ke rumah sakit. Simak selengkapnya!

1. Sisa Honorer Masih Banyak, Apakah Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahap 2?

Apakah akan ada pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahap 2 untuk para non-ASN atau honorer yang belum diusulkan? Perlu diketahui, belum semua honorer diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Data yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8), jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 1.230.857.

Sisa Honorer Masih Banyak, Apakah Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahap 2?

2. Penting! Ada Dokumen DRH PPPK Paruh Waktu Harus Dibuat Setelah Pengumuman

Dalam sebuah grup WA, sejumlah honorer bertanya mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

