5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai, tetapi Belum Semua Honorer Bisa, Waspadai SSCASN Down
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (8/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu sudah dimulai, tetapi belum semua honrer bisa mengisi, hingga waspada SSCSN down. Simak selengkapnya!
1. Pengumuman: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah merilis pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada 7 September 2025.
Nama-nama yang tercantum pada lampiran pengumuman diminta untuk segera melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Masing-masing peserta juga dapat melihat pengumuman pada akun masing-masing di SSCASN.
2. Sudah Ada Pengumuman Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu, Mulai Pengisian DRH
