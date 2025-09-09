jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (8/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu sudah dimulai, tetapi belum semua honrer bisa mengisi, hingga waspada SSCSN down. Simak selengkapnya!

1. Pengumuman: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah merilis pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada 7 September 2025.

Nama-nama yang tercantum pada lampiran pengumuman diminta untuk segera melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Masing-masing peserta juga dapat melihat pengumuman pada akun masing-masing di SSCASN.

2. Sudah Ada Pengumuman Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu, Mulai Pengisian DRH