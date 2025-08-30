5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Tunggu Pengumuman, Jangan Panik ya!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (29/8) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu menunggu pengumuman, jangan panik kalau belum muncul pengisian DRH PPPK, hingga 7 anggota Brimob pelindas ojol sudah diperiksa. Simak selengkapnya!

1. Belum Muncul Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu di SSCASN, Jangan Panik

Jumat 29 Agustus 2025 merupakan hari kedua jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu.

Tertuang dalam Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu dimulai Kamis 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Pada hari pertama kemarin, sejumlah honorer mengungkapkan keheranannya karena belum ada perubahan di akunnya di SSCASN, sehingga belum bisa melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Belum Muncul Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu di SSCASN, Jangan Panik

2. Catat ya, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu setelah Ada Pengumuman