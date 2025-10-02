5 Berita Terpopuler: Penjelasan soal NIP PPPK Sudah Keluar, Relokasi Dipercepat, tetapi Sebagian Menuntut Jadi PNS

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (1/10) tentang pejabat terkait menjelaskan soal terbitnya NIP PPPK, relokasi pun akan dipercepat, hingga desakan PPPK jadi PNS menguat. Simak selengkapnya!

1. Kapan NIP PPPK Paruh Waktu Terbit? Begini Penjelasan Pejabat Terkait

Para calon PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga Selasa (30/9), belum mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.

Pemkot Mataram hingga Selasa masih menunggu penatapan NIP PPPK Paruh Waktu dari BKN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, sedianya sesuai jadwal, pengumuman NIP PPPK paruh waktu dijadwalkan 1 Oktober 2025.

2. Gelombang Tuntutan PPPK Dialihkan ke PNS Menguat, Menyurati Presiden, Menyebar Spanduk