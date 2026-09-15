menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Penyuluh Pertanian Protes, Guru PPPK & P3K Paruh Waktu Pun Masih Harus Menunggu

5 Berita Terpopuler: Penyuluh Pertanian Protes, Guru PPPK & P3K Paruh Waktu Pun Masih Harus Menunggu

5 Berita Terpopuler: Penyuluh Pertanian Protes, Guru PPPK & P3K Paruh Waktu Pun Masih Harus Menunggu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guru ASN ada yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (14/9) tentang PPPK penyuluh pertanian protes, guru PPPK dan P3K paruh waktu harus menunggu, hingga Menkeu bilang pengalihan PPPK jadi PNS bertahap. Simak selengkapnya!

1. Benarkah Purbaya Yudhi Diganti Gegara Masalah Ini? Oh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkena reshuffle kabinet, Senin (14/9). Kursi menteri keuangan sudah beralih kepada Suahasil Nazara. 

Baca Juga:

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menduga benturan kepentingan politik serta kritik terhadap alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu utama pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi menkeu.

Selengkapnya di Bawah:

Benarkah Purbaya Yudhi Diganti Gegara Masalah Ini? Oh

Baca Juga:

2. PPPK Penyuluh Pertanian Protes atas Terbitnya PP 26 Tahun 2026, Mengajukan 3 Tuntutan

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2026 yang merupakan regulasi pengangkatan dosen PPPK menjadi PNS memantik protes penyuluh pertanian berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  

5 berita terpopuler sepanjang Senin (14/9) tentang PPPK penyuluh pertanian protes, guru PPPK dan P3K paruh waktu harus menunggu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI