5 Berita Terpopuler: Penyuluh Pertanian Protes, Guru PPPK & P3K Paruh Waktu Pun Masih Harus Menunggu

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (14/9) tentang PPPK penyuluh pertanian protes, guru PPPK dan P3K paruh waktu harus menunggu, hingga Menkeu bilang pengalihan PPPK jadi PNS bertahap. Simak selengkapnya!

1. Benarkah Purbaya Yudhi Diganti Gegara Masalah Ini? Oh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkena reshuffle kabinet, Senin (14/9). Kursi menteri keuangan sudah beralih kepada Suahasil Nazara.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menduga benturan kepentingan politik serta kritik terhadap alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu utama pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi menkeu.

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Benarkah Purbaya Yudhi Diganti Gegara Masalah Ini? Oh

2. PPPK Penyuluh Pertanian Protes atas Terbitnya PP 26 Tahun 2026, Mengajukan 3 Tuntutan

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2026 yang merupakan regulasi pengangkatan dosen PPPK menjadi PNS memantik protes penyuluh pertanian berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.