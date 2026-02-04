5 Berita Terpopuler: Peralihan Full Time Dimulai, tetapi Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (3/2) tentang peralihan full time dimulai, semua PPPK paruh waktu belum digaji, hingga terungkap OTT pembuat SK PNS. Simak selengkapnya!

1. Bu Rini Sebut Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Ada yang Nol Rupiah?

Gaji PPPK paruh waktu tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Pemda yang peduli akan memberikan gaji layak bagi PPPK paruh waktunya.

Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) Rini Antika mengatakan, regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu dari Paruh Waktu sangat mendesak, karena masa kontraknya hanya sampai September 2026.

2. Peralihan Paruh Waktu ke Full Time Dimulai dari PPPK Tahap 1, Aliansi R2 R3 Dukung