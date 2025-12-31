menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?

5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?

5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (kiri) saat penyerahan SK PPPK paruh waktu, Senin (29/12/2025). Foto: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/12) tentang perbedaan mendasar PPPK PW dan penuh waktu terungkap, Wali Kota menyebut perbedaan PPPK PW dan Paruh waktu soal gaji, hingga calon ASN PPPK PW bakal gelar aksi besar. Simak selengkapnya! 

1. Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 2.606 pegawai di lingkup Pemprov Sultra.

Baca Juga:

Andi Sumangerukka mengatakan bahwa dengan penambahan ini, total Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dan PPPK penuh waktu di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang. 

Dia berharap kehadiran ribuan aparatur baru ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

2. Wali Kota Menyebut Gaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (30/12) tentang perbedaan mendasar PPPK PW dan penuh waktu terungkap, Wali Kota menyebut perbedaan PPPK PW dan Paruh waktu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI