menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Perjuangan Jadi PPPK Sangat Sulit, Tolong Segera Ditetapkan, Jangan Khawatir ya!

5 Berita Terpopuler: Perjuangan Jadi PPPK Sangat Sulit, Tolong Segera Ditetapkan, Jangan Khawatir ya!

5 Berita Terpopuler: Perjuangan Jadi PPPK Sangat Sulit, Tolong Segera Ditetapkan, Jangan Khawatir ya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Nurul Huda (jilbab putih) Foto dok. FKPPPK for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (27/9) tentang perjuangan jadi PPPK sangat sulit, tolong KPK segera menetapkan tersangka kasus korupsi haji, hingga jangan khawatir pada transformasi reformasi Polri. Simak selengkapnya!

1. Perjuangan Meraih PPPK Sangat Sulit, Jangan Ditolak

Perjuangan meraih status PPPK sangat sulit. Sangat disayangkan bila status tersebut ditolak dengan alasan hanya dijadikan ban serep PNS. 

Baca Juga:

Pengurus Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Nurul Huda mengatakan, kalau masih ada yang bilang kecewa menjadi PPPK, semestinya menolak saja dari awal dan tidak usah ikuti prosesnya.  

"Sudah tahu perjuangan panjang untuk mendapatkan status PPPK. Saatnya kita lebih berpikir logis dan positif," kata Nurul kepada JPNN, Sabtu (27/9).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Perjuangan Meraih PPPK Sangat Sulit, Jangan Ditolak

2. Jenderal Listyo Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Yusril: Jangan Khawatir

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (27/9) tentang perjuangan jadi PPPK sangat sulit, tolong KPK segera menetapkan tersangka kasus korupsi haji

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI