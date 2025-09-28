5 Berita Terpopuler: Perjuangan Jadi PPPK Sangat Sulit, Tolong Segera Ditetapkan, Jangan Khawatir ya!
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (27/9) tentang perjuangan jadi PPPK sangat sulit, tolong KPK segera menetapkan tersangka kasus korupsi haji, hingga jangan khawatir pada transformasi reformasi Polri. Simak selengkapnya!
1. Perjuangan Meraih PPPK Sangat Sulit, Jangan Ditolak
Perjuangan meraih status PPPK sangat sulit. Sangat disayangkan bila status tersebut ditolak dengan alasan hanya dijadikan ban serep PNS.
Pengurus Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Nurul Huda mengatakan, kalau masih ada yang bilang kecewa menjadi PPPK, semestinya menolak saja dari awal dan tidak usah ikuti prosesnya.
"Sudah tahu perjuangan panjang untuk mendapatkan status PPPK. Saatnya kita lebih berpikir logis dan positif," kata Nurul kepada JPNN, Sabtu (27/9).
2. Jenderal Listyo Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Yusril: Jangan Khawatir
