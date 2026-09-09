5 Berita Terpopuler: Pertemuan Pimpinan Forum PPPK dan Dasco Berbuah Manis, tetapi Awas Jadi Kisruh, Artinya?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (8/9) tentang pertemuan pimpinan forum PPPK dan Dasco berbuah manis, DPR diminta pakai data BKN agar tidak kisruh, hingga ASN run dua kali lipat dari tahun kemarin, artinya? Simak selengkapnya!
1. DPR dan Pemerintah Ditenggat Sebulan Tuntaskan 4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu
Aliansi R2 R3 Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia menyampaikan pernyataan terkait hasil pertemuan 10 forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Indonesia dengan pimpinan DPR RI bersama unsur pemerintah pada 7 September 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Audiensi dan dialog strategis tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua DPR RI H. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, beserta jajaran pejabat kementerian/lembaga terkait.
Selengkapnya di Bawah:
DPR dan Pemerintah Ditenggat Sebulan Tuntaskan 4 Tuntutan PPPK & PPPK Paruh Waktu
2. DPR & Pemerintah Diimbau Pakai Database BKN agar PPPK & P3K Paruh Waktu Tidak Kisruh
DPR RI dan pemerintah diimbau untuk mengambil database BKN atau Badan Kepegawaian Negara dalam penyelesaian masalah PPPK serta P3K paruh waktu. Database BKN dinilai sangat valid karena mencakup seluruh kabupaten kota hingga provinsi.
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (8/9) tentang pertemuan pimpinan forum PPPK dan Dasco berbuah manis, DPR diminta pakai data BKN agar tidak kisruh
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