menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PGRI Usul Pengelolaan Guru, Honorer & PPPK Terpusat, Alih Status PNS Batal? BKN Beri Bocorannya

5 Berita Terpopuler: PGRI Usul Pengelolaan Guru, Honorer & PPPK Terpusat, Alih Status PNS Batal? BKN Beri Bocorannya

5 Berita Terpopuler: PGRI Usul Pengelolaan Guru, Honorer & PPPK Terpusat, Alih Status PNS Batal? BKN Beri Bocorannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Massa guru honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (12/2) tentang PGRI usul pengelolaan guru termasuk honorer dan PPPK terpusat, alih status PNS dosen batal? Hingga BKN beri bocoran soal alih status PNS. Simak selengkapnya!

1. PGRI Usul Pengelolaan Guru Termasuk Honorer & PPPK Terpusat, Respons Wamendikdasmen Tegas

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat merespons usulan PB PGRI mengeni perlunya dibentuk Badan Khusus Guru. 

Baca Juga:

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, Badan Khusus Guru antara lain bertugas menyatukan pengelolaan tenaga guru secara nasional. 

Diketahui, ada beragam status guru saat ini, yakni guru PNS, guru PPPK, guru PPPK Paruh Waktu, dan guru honorer

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

PGRI Usul Pengelolaan Guru Termasuk Honorer & PPPK Terpusat, Respons Wamendikdasmen Tegas

2. Kontrak Kerja Dosen PPPK Diperpanjang Lagi, Alih Status PNS Batal?

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (12/2) tentang PGRI usul pengelolaan guru termasuk honorer dan PPPK terpusat, alih status PNS dosen batal?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI