JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang

5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang

5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (27/11) tentang polemik Bandara IIMIP mencuat, honorer gagal jadi PPPK tetap bekerja, hingga kontrak PPPK 2021 diperpanjang. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Gagal jadi PPPK Tetap Bekerja, Dijanjikan Kenaikan Insentif

Nasib ratusan guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam ketidakpastiaan. 

Mereka terganjal syarat administrasi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hingga saat ini mereka tetap aktif mengajar.

Honorer Gagal jadi PPPK Tetap Bekerja, Dijanjikan Kenaikan Insentif

2. Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons polemik yang menyebut Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan Bandara IMIP berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah. 

