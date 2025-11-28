5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (27/11) tentang polemik Bandara IIMIP mencuat, honorer gagal jadi PPPK tetap bekerja, hingga kontrak PPPK 2021 diperpanjang. Simak selengkapnya!
1. Honorer Gagal jadi PPPK Tetap Bekerja, Dijanjikan Kenaikan Insentif
Nasib ratusan guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam ketidakpastiaan.
Mereka terganjal syarat administrasi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hingga saat ini mereka tetap aktif mengajar.
2. Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons polemik yang menyebut Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan Bandara IMIP berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.
