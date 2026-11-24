5 Berita Terpopuler: Portal BKN Sudah Dibuka, tetapi PPPK Senior Sulit Diangkat Jadi PNS, IGTKI-PGRI Temui Dasco
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (23/11) tentang portal BKN sudah dibuka, PPPK senior susah jadi PNS, hingga PP IGTKI-PGRI temui Dasco bahas nasib guru TK. Simak selengkapnya!
1. PPPK Senior Sepertinya Sulit Diangkat menjadi PNS, Heti: Save 35+
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) senior berusia 35 tahun ke atas atau 35+ sepertinya sulit diangkat menjadi PNS.
Buktinya sudah ada, yaitu drraf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP.
Drat itu beredar cepat di media sosial. Salah satu yang disorot adalah usia PPPK Satpol PP bisa diangkat PNS.
Selengkapnya di Bawah:
PPPK Senior Sepertinya Sulit Diangkat menjadi PNS, Heti: Save 35+
2. 2 Kendala Utama Pencarian Korban Kebakaran Pabrik Permen FAM Cikande
5 berita terpopuler sepanjang Senin (23/11) tentang portal BKN sudah dibuka, PPPK senior susah jadi PNS, hingga PP IGTKI-PGRI temui Dasco bahas nasib guru TK
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