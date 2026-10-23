jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (22/10) tentang PPPK 35+ pilih ikut tes PNS, sebagian PPPK memperjuangkan JHT bulanan, hingga Menteri Rini janji ASN mendapatkan haknya. Simak selengkapnya!

1. Daripada Menunggu Diangkat PNS, Lebih Baik PPPK Memperjuangkan JHT Bulanan

Pemerintah belum menetapkan mekanisme pengangkatan PPPK menjadi PNS. Banyak harapan disampaikan PPPK maupun organisasi profesi agar prosesnya tanpa tes dan ada afirmasi usia

Namun, ada pendapat berbeda disampaikan Koordinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden.

Menurut Amaden, daripada menunggu diangkat menjadi PNS, lebih baik PPPK memperjuangkan dana jaminan hari tua (JHT) bulanan.

Selengkapnya di Bawah:

Daripada Menunggu Diangkat PNS, Lebih Baik PPPK Memperjuangkan JHT Bulanan

2. PPPK 35+ Pilih Ikut Tes PNS, Minta Seleksi Sesama ASN PPPK