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5 Berita Terpopuler: PPPK Angkatan Pertama Deg-degan, Presiden Ungkap Anggaran Gaji Guru Kurang, BKN Buka Suara

5 Berita Terpopuler: PPPK Angkatan Pertama Deg-degan, Presiden Ungkap Anggaran Gaji Guru Kurang, BKN Buka Suara
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Presiden Prabowo saat dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (23/6). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (23/6) tentang PPPK angkatan pertama mulai deg-degan, Presiden Prabowo ungkap alasan gaji guru kurang, hingga BKN buka suara soal guru tetap masuk saat liburan. Simak selengkapnya!

1. Penjelasan Waka BKN Soal Guru PPPK & P3K PW Tetap Masuk Saat Liburan Sekolah

Penjelasan Waka BKN soal guru PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW tetap masuk saat liburan sekolah.  

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Kewajiban guru aparatur sipil negara (ASN) untuk presensi saat liburan sekolah mengundang reaksi beragam. Sebagian menanggapi biasa-biasa saja. 

Lainnya lagi protes karena tidak bisa menikmati liburan. 

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan guru ASN entah itu PNS, PPPK, PPPK paruh waktu atau P3K PW memang harus masuk seperti jam kantor biasa. Tidak ada istilahnya siswa libur, guru ASN juga libur.

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Penjelasan Waka BKN Soal Guru PPPK & P3K PW Tetap Masuk Saat Liburan Sekolah

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (23/6) tentang PPPK angkatan pertama mulai deg-degan, Presiden Prabowo ungkap alasan gaji guru kurang, hingga BKN buka suara

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