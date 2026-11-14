5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (13/11) tentang PPPK harus setara PNS, dokumen PPPK BAST PTNB ke PNS sudah di tangan residen, hingga kapan boleh menurunkan foto Gibran? Simak selengkapnya!
1. Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi
Dokumen usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini resmi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Forum PPPK Universitas Teuku Umar (UTU) dalam momentum kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).
Selengkapnya di Bawah:
Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi
2. TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus meningkat dan merata.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (13/11) tentang PPPK harus setara PNS, dokumen PPPK BAST PTNB ke PNS sudah di tangan residen
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