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5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?

5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?
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Nasib PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Palembang masih belum ada kejelasan. Foto: Dokumen JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (13/11) tentang PPPK harus setara PNS, dokumen PPPK BAST PTNB ke PNS sudah di tangan residen, hingga kapan boleh menurunkan foto Gibran? Simak selengkapnya!

1. Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi

Dokumen usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan  Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini resmi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

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Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Forum PPPK Universitas Teuku Umar (UTU) dalam momentum kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Selengkapnya di Bawah:

Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi

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2. TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus meningkat dan merata. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (13/11) tentang PPPK harus setara PNS, dokumen PPPK BAST PTNB ke PNS sudah di tangan residen

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