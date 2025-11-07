menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PPPK Jangan Banyak Curiga, Isu Sudah Ditepis, Aliansi Gabungan R2 R3 Telah Datangi KemenPAN-RB & BKN

Aliansi Gabungan R2 R3 mendatangi BKN, untuk mempertanyakan nasib PPPK Paruh Waktu. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (6/11) tentang PPPK paruh waktu diminta jangan banyak curiga, Haryanto menepis isu dirinya melaporkan Abdul Wahid, hingga aliansi gabungan R2-R3 telah mendatangi KemenPAN-RB & BKN. Simak selengkapnya! 

1. Aliansi Gabungan R2 R3 Datangi KemenPAN-RB & BKN, Ini soal Nasib PPPK Paruh Waktu

Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Misinya ialah mengawal regulasi untuk PPPK paruh waktu. 

Menurut Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, rata-rata PPPK paruh waktu kontraknya hanya setahun sebagaimana amanat KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025. 

Masalahnya, setelah masa kontrak itu tidak ada pasal yang menyebutkan kontraknya bisa dilanjutkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran para honorer R2 R3 yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Aliansi Gabungan R2 R3 Datangi KemenPAN-RB & BKN, Ini soal Nasib PPPK Paruh Waktu

