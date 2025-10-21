menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Apalagi TKD Dipotong

5 Berita Terpopuler: PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Apalagi TKD Dipotong

5 Berita Terpopuler: PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Apalagi TKD Dipotong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banyak honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (20/10) tentang PPPK jenis ASN yang selalu deg-degan, TKD dipotong bikin PPPK resah, hingga KSP menerima aspirasi PPPK dan honorer. Simak selengkapnya!

1. Info Terbaru Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu setelah TKD Dipotong, Berbeda-beda

Berikut ini informasi terbaru berkaitan dengan gaji PPPK Paruh Waktu setelah ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). 

Baca Juga:

Diketahui, ketentuan mengenai gaji PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025. 

Di KepmenPANRB 16 Tahun 2025, soal gaji PPPK Paruh Waktu menggunakan istilah “upah”.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Info Terbaru Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu setelah TKD Dipotong, Berbeda-beda

2. KSP Terima 4 Aspirasi Utama PPPK dan Honorer, Nomor Satu Soal Alih Status Jadi PNS

5 berita terpopuler sepanjang Senin (20/10) tentang PPPK jenis ASN yang selalu deg-degan, TKD dipotong bikin PPPK resah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI