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5 Berita Terpopuler: PPPK Menolak Tes untuk Pengangkatan PNS, P2G Mendesak Prabowo, Mereka Tidak Paham

5 Berita Terpopuler: PPPK Menolak Tes untuk Pengangkatan PNS, P2G Mendesak Prabowo, Mereka Tidak Paham
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Guru PPPK penuh waktu dialihkan menjadi ASN pusat pada 2027. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (20/9) tentang PPPK menolak tes PNS, P2G mendesak Prabowo menghentikan MBG, hingga PSI menilai ada yang tidak paham soal penanganan bencana. Simak selengkapnya!

1. Mau Pensiun, PPPK Menolak Pengangkatan PNS Melalui Tes

Pemerintah didesak menerbitkan regulasi pengangkatan PPPK menjadi PNS tanpa tes.

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Desakan itu mencuat setelah pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengumumkan akan memberikan kesempatan PPPK penuh waktu mengikuti pengangkatan PNS dimulai awal 2027.

Selengkapnya di Bawah:

Mau Pensiun, PPPK Menolak Pengangkatan PNS Melalui Tes

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2. P2G Minta Guru & Siswa Tidak Memakan MBG, Desak Program Prabowo Itu Dihentikan

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (20/9) tentang PPPK menolak tes PNS, P2G mendesak Prabowo menghentikan MBG

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