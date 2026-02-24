menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: PPPK Merasa Mirip Honorer, tetapi Ada Angin Segar dari Dirjen GTKPG, Muncul Analisis

ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (23/2) tentang PPPK merasa mirip honorer, ada angin segar dari Dirjen GTKPG, hingga muncul analisis dari Reza Indragiri. Simak selengkapnya!

1. Pernyataan Terbaru Dirjen GTKPG, Guru Honorer dan PPPK Perlu Tahu, Angin Segar

Pemerintah tidak menutup mata bahwa guru PNS lebih sejahtera dibanding yang berstatus PPPK

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mendorong agar kebutuhan jumlah guru diisi dengan seleksi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. PPPK Merasa Mirip Honorer, Apalagi Paruh Waktu

Para pimpinan forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus memperjuangkan aspirasi mereka, yakni naik status menjadi PNS. 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (23/2) tentang PPPK merasa mirip honorer, ada angin segar dari Dirjen GTKPG, hingga muncul analisis dari Reza Indragiri.

