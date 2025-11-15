jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (14/11) tentang PPPK minta perpanjangan kontrak kerja, empat poin penting pendapat Prof Yusril, hingg jangan kaget ya inilah pelantika PPPK paling banyak. Simak selengkapnya!

1. Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget

Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, melantik 9.687 PPPK paruh waktu pada hari ini, Jumat 14 November 2025.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Dikatakan juga bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk penguatan layanan publik.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget

2. Takut Diberhentikan, PPPK Minta Perpanjangan Masa Kontrak Kerja Berlaku hingga BUP