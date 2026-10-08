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5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027, Tendik Sulit, DPR Punya Rumusan Baru

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027, Tendik Sulit, DPR Punya Rumusan Baru
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PPPK & PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam AMP bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (7/10) tentang PPPK paruh waktu dan ASN penuh bisa ikut pengangkatan PNS 2027, gaji tendik sulit ditarik ke pusat, hingga DPR Rumuskan Skema Guru Swasta Lulus PPPK. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap

PPPK paruh waktu dan aparatur sipil negara atau ASN penuh bisa ikut pengangkatan PNS 2027. Skema pengangkatannya secara bertahap. 

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Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan PPPK paruh waktu dan penuh waktu lintas jabatan yang sudah memiliki instansi pembina bisa mengikuti skema ujian PNS secara bertahap seperti halnya guru.

Selengkapnya di Bawah:

PPPK Paruh Waktu & ASN Penuh Bisa Ikut Pengangkatan PNS 2027 Secara Bertahap

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2. Ternyata Ini Penyebab PPPK Paruh Waktu Tendik Sulit Ditarik Pusat, Ada Solusinya

Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Ratna Purwakesi mengungkap adanya solusi terkait PPPK paruh waktu tendik yang sulit ditarik ke pusat (Kemendikdasmen). 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (7/10) tentang PPPK paruh waktu dan ASN penuh bisa ikut pengangkatan PNS 2027, gaji tendik sulit ditarik ke pusat

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