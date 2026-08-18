jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (17/8) tentang PPPK paruh waktu bukan sekadar angka, DPRA berkonsultasi dengan Kemendagri, hingga Menko Polkam turun tangan gegara aksi penurunan bendera merah putih di Aceh. Simak selengkapnya!

1. Pernyataan Menko Polkam soal Penurunan Bendera Merah Putih di Aceh, Singgung Pidana

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago merespons aksi bentrokan warga dan aparat yang dipicu penurunan bendera Merah Putih di Bandara Aceh pada Sabtu (15/8//2026).

Djamari dalam pernyataan di Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian Aceh.

Dia juga menyerukan seluruh pihak menjaga kekondusifan di Papua dengan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

Selengkapnya di Bawah:

Pernyataan Menko Polkam soal Penurunan Bendera Merah Putih di Aceh, Singgung Pidana

2. Bu Rini: PPPK Paruh Waktu Bukan Sekadar Angka, tetapi Ujung Tombak Pelayanan Publik